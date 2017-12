TRINITAPOLI (BARLETTA ANDRIA TRANI) - Un cittadino romeno di 27 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Trinitapoli. Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, l’uomo era alla guida di una Volkswagen Golf quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, sbandando, uscendo di strada e andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sul luogo dell’incidente è intervenuto personale del '118', ma per il 27enne non c'era più nulla da fare.