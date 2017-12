BARLETTA - «I cittadini residenti in un condominio in via Regina Margherita 282 lamentano da tempo la presenza di una stazione di rifornimento carburanti di recentissima apertura situata a non più di 30 metri dal loro condominio, lamentando disagi legati ai cattivi odori derivanti dal fatto che periodicamente la cisterna dei rifornimenti provoca al momento dello scarico carburante cattivi odori».

Così Salvatore Martire, segretario e coordinatore dell’associazione «Barletta azione 360°», che aggiunge: «Noi ci chiediamo se tale situazione possa essere tollerabile, visto che in tutta Italia si sta applicando la giusta linea a tutela della salute e dell’ambiente che prevede il decentramento delle stazioni di rifornimento dai siti urbani antropizzati. Barletta Azione 360° ha già inoltrato al sindaco Pasquale Cascella e agli assessorati preposti all’ambiente ed alle attività produttive,un protocollo atto ad informare l’Amministrazione di tale risentimento cittadino senza ricevere ad oggi alcuna risposta».

Martire aggiunge: «Un cittadino residente nello stesso edificio, inoltre, segnala che nella stessa zona vi è un capannoni con il tetto di amianto in pessimo stato». Ha già scritto mesi fa all'amministratore che dovrebbe aver mandato una pec agli enti competenti che ad oggi non avrebbero dato risposta: quindi avremo il distributore di carburante da una parte e l'amianto dall'altra? Cosa dire? Il silenzio delle istituzioni fa ormai parte della “normalità”, ma questo stato di cose non lo accetteremo e non lo avalleremo mai. È colpevole, infatti, chi chiede la fiducia dei cittadini in periodo elettorale e, una volta eletto, si distacca da essi e dai problemi da risolvere, per impegnarsi piuttosto in beghe di partito legate ai propri interessi personali. Interverrà qualcuno? Staremo a vedere».