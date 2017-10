Shopping gratis rubando abiti arrestate tre donne ad Andria

ANDRIA - Tre donne del barese, di 18, 19 e 24 anni, sono stata poste agli arresti domiciliari per furto aggravato. Le giovani, in passato denunciate per analoghi reati, avevano l’obiettivo di fare shopping gratis, nel centro commerciale «Mongolfiera» di Andria.

Erano riuscite a nascondere, in parte indossandoli, in parte riponendoli in borsa, abiti per un valore di 400 euro, ai quali, nei camerini di prova, avevano rimosso le tacche antitaccheggio.

A notarle gli addetti alla sicurezza del negozio che hanno chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari, hanno recuperato la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. Le donne sono state arrestate e poste ai domiciliari.