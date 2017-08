Esplosione in pieno centro presa di mira una orologeria

CANOSA - Un forte boato ha rotto il silenzio della scorsa notte in pieno centro cittadino a Canosa. Un ordigno è esploso intorno alle 3 di giovedì notte, davanti all'ingresso della Orologeria Mugeo, ubicata su via San Sabino. Sul posto sono subito accorse l'auto della Vegapol e la volante del commissariato di polizia locale. Per fortuna non ci sono stati feriti, perché a quell'ora di notte non transitavano pedoni e auto. Diversi, però, i danni all'esercizio commerciale. Divelta la serranda d'ingresso e anneriti i muri esterni. All'interno, inevitabili vetri e altri oggetti rotti per lo spostamento d'aria provocato dalla deflagrazione dell'ordigno. Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere di video sorveglianza, per risalire agli autori del gesto.

“È inaccettabile che ciò avvenga così impunemente -ha dichiarato il sindaco di Canosa, Roberto Morra - auspico la pronta reazione da parte dello Stato e un impegno mirato delle forze dell’ordine. Ai gestori dell’attività commerciale rivolgo la mia solidarietà”. Il primo cittadino ha anche scritto una lettera al Prefetto, per un incontro “finalizzato a garantire maggiore sicurezza tra la popolazione” e la possibilità di convocare una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

a.losito