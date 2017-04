Divieto di avvicinamento ma perseguita la ex arrestato un 44enne

BARLETTA - La aspettava al lavoro, si faceva trovare per strada, la minacciava e ingiuriava, nonostante gli fosse stato vietato da un provvedimento restrittivo di avvicinarsi all’ex moglie. Con queste accuse un agricoltore di 44 anni, di Barletta, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere.

Nei mesi scorsi, malgrado il provvedimento restrittivo, l'uomo non ha mai smesso di seguire l’ex moglie dalla quale è legalmente separato. L’arresto è stato eseguito dopo la denuncia della donna.