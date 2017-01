GIUSEPPE DIMICCOLI

BARLETTA - Come sempre è una gioia poter scrivere il pezzo «dei primi nati». Anche per il 2017 la Gazzetta può ospitare quelle notizie che rendono felici tutti. Chi le legge e chi le scrive.

record a BarlettaPer quello che attiene ai «primi nati» nel 2017 Arianna ha battuto tutti i record. Infatti è nata due minuti dopo la mezzanotte nel reparto di ginecologia dell'ospedale «Mons. Raffaele Dimiccoli» di Barletta.

I suoi vagiti hanno offerto uno spaccato di felicità che ha contagiato tutti in ospedale e nelle rispettive famiglie dei neo genitori.

La bimba pesa 3 chili e 510 grammi ed è la prima nata della famiglia Cafagna. La mamma Lucia Filannino e il papà Antonio, sposi dallo scorso 20 aprile, l'aspettavano per i primi giorni di gennaio: «E' tutto bello, tutto emozionante - dice Lucia, la mamma - è il mio più grande regalo, unico e bellissimo». Lucia Filannino è stata assistita dalla dott.ssa Isabella Cobuzzi e dai medici Michele Ardito e Giuseppe Tedeschi, e dalle ostetriche Angela Mininni ed Eugenia Ficco e dalle infermiere Mariella Fonsmorti, Lea Mennuni, Margherita Nenna e Laura Grimaldi.

festa a BiscegliePochi minuti dopo l'una, invece, nella ginecologia dell'ospedale di Bisceglie è nata Noemi (pesa 3 chili e 520 grammi), anche lei la prima figlia di Lucia Moretti e Antonio Migliaccio: «Il mio anno speciale è cominciato nel migliore dei modi - dice la mamma - l'aspettavamo per la vigilia di Natale e invece ha scelto il nuovo anno per regalarci il sorriso migliore di sempre. Siamo felicissimi». La signora Lucia è stata assistita al parto dal medico Pietro Galantino, dall’ostetrica Maria Carla Di Terlizzi, dalle infermiere Giuseppina Corallo e Mariangela Ferrante e dall’ausiliaria Marianna Valente. Auguri affettuosi alle due bimbe e ai loro genitori.