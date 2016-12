Nonostante fosse sottoposto all'obbligo di firma per questioni legata agli stupefacenti, un 22enne di Andria non aveva perso... l'abitudine. E così le porte del carcere di sono spalancate per M.Q. che era sottoposto appunto alla misura cautelare dell'obbligo di firma. Nel corso di un controllo nella sua abitazione, nel rione San Valentino, i militari hanno scopererto sotto il divano in stoffa, 45 dosi di cocaina, già confezionate in piccoli involucri di cellophane termosaldati, per la vendita al dettaglio, nonché ulteriori 2 pezzi interi “in pietra”, della medesima sostanza, ancora da tagliare e centellinare in dosi, del peso complessivo di grammi 48, unitamente a materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga.