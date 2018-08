Andria, nascondeva la droga nel mangime per polli, arrestato pusher

ANDRIA - I Carabinieri della Compagnia di Andria, hanno arrestato un insospettabile andriese, di 33enne, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo ha occultato in un bidone contenente mangime per pollame, un “panetto” di hashish, del peso complessivo di 70 grammi.

Ieri pomeriggio, i militari dell’Aliquota Radiomobile – dopo una attenta analisi delle informazioni apprese durante i servizi perlustrativi – si sono appostati nei pressi dell’abitazione dell’arrestato, in zona S. Maria dei Miracoli, dove da diverso tempo era stata segnalata la presenza del pusher. Diverse volte, infatti, il 33enne era stato notato entrare ed uscire dall’abitazione e dirigersi nei pressi di un esercizio commerciale di articoli agricoli, dove molti potenziali clienti lo attendevano per acquistare la droga.

Dopo aver sottoposto l'uomo ad una perquisizione, i carabinieri gli hanno ritrovato addosso anche una somma contante di euro 100,00, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Il 33enne ora si trova agli arresti domiciliari.