Estate in musica: Fabrizio Moro approda a Trani

TRANI - Dopo il successo della festa della musica di Fabrizio Moro che lo ha visto protagonista il 16 giugno dello Stadio Olimpico di Roma, il cantautore è già impegnato in un imperdibile tour estivo che lo porterà ad esibirsi sui palchi di tutta Italia e in Puglia. Martedì 21 agosto sarà in concerto in Piazza Cattedrale a Trani (BAT) e mercoledì 22 agosto in Piazza Libertini a Lecce.

Nel corso della sua doppietta pugliese, Fabrizio è accompagnato live da: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori). L'appuntamento è quindi per il 21 agosto alle 21.30, in occasione del Fuori museo – Eventi d’estate 2018 della Fondazione Seca, in collaborazione con il Comune di Trani e la partnership di Fondazione Megamark, Università Lum Jean Monnet, Luce Music Festival e Love Fm.