Aveva dosi di cocaina nascoste sia negli slip, sia nel garage: un 35enne, Ruggero Capuano, è stato arrestato ieri dalla polizia a Barletta nel corso di un'attività antidroga nel quartiere Settefrati. L'uomo era in bicicletta per le vie della città, ed è stato seguito dagli agenti fino a quando non è entrato in un garage. I poliziotti l'hanno fermato per un controllo, ma lui - accortosi della loro presenza - ha scaraventato la bici contro la volante ed è fuggito a piedi. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e perquisito: negli slip nascondeva 5 dosi di cocaina, nel box ne nascondeva altre 180, in un bidone della spazzatura. È stato accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto nel carcere di Trani.