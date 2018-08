Scende in strada e spara in aria con pistola modificata: arrestato

Un 36enne di Barletta, Giuseppe Fiorella, ai domiciliari, è stato arrestato ieri mattina mentre correva per strada impugnando una pistola, con cui ha esploso alcuni colpi in aria, fortunatamente senza conseguenze. Sono stati i passanti a chiamare il 113: l'uomo è poi rientrato in casa, e gli agenti hanno perquisito l'abitazione. Sul balcone hanno trovato un bossolo di una cartuccia calibro 9, che mostrava segni di una recente esplosione, mentre nascosta tra i cuscini di un divano c'era una pistola semiautomatica progettata per sparare a salve, ma modificata, e trasformata in una vera e propria arma. La pistola era priva di matricola, quindi clandestina.

Il 36enne è quindi stato portato nel carcere di Trani: è accusato di detenzione di arma clandestina e sparo in luogo pubblico.