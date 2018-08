Dopo gli incidenti di Brindisi e Martina Franca, altre quattro persone sono morte morte in due incidenti avvenuti nel Barese e a Trani.

Nel primo caso hanno perso la vita madre e figlia, entrambe di Rutigliano. La donna, Antonella Giovannone, 45 anni, è morta insieme alla figlia di 16 anni sulla Noicattaro-Casamassima nello scontro avvenuto intorno alle 17.30 tra un’automobile (diretta a Rutigliano) e un camion avvenuto per cause non ancora chiarite. La donna era alla guida di un’automobile finita contro un mezzo pesante che proveniva in direzione opposta. La ragazza, Emilynrose Miuli, che era con lei è stata soccorsa dal 118 e trasferita al Policlinico di Bari in gravi condizioni dove è morta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagano gli agenti della Polizia locale.

L’altro incidente è avvenuto alle 18.30 a Trani sulla via per Barletta poco prima del semaforo di via Curatolo dove un’auto si è ribaltata: hanno perso la vita due giovani di età compreso tra 20 e 25 anni, un ragazzo e una ragazza, e un terzo giovane, che era alla guida del veicolo, è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Andria. Probabilmente tornavano dal mare perchè non avevano documenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e la Polizia locale.