Movida nel Nord Barese: piste da ballo al tramonto

TRANI - Non più mega discoteche, ma nuove «location» dove fare nitghclubbing, fra musica, cocktail e buon cibo: cambiano le mode e le preferenze, e l’offerta di luoghi dove trascorrere le giornate (e soprattutto le tarde serate) estive aumenta in numero e qualità.

E’ comunque positiva l’evoluzione della movida nel nord barese, e il presidente regionale dell’«Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo» Nicola Pertuso ne traccia quasi una breve storia: «Agosto 2018: un attrattore turistico oggi, per i giovani ma anche per chi non lo è più, sono le spiagge e i locali serali di intrattenimento». «Vorrei focalizzare le mie parole sui secondi - aggiunge il referente pugliese della Silb - tracciando un breve bilancio di questi ultimi decenni, certo con un po’ di nostalgia ma anche con uno sguardo positivo al presente e al futuro. Il territorio del nord barese, negli anni 90, con i migliori locali da ballo della Puglia, da questo pnto di vista era la più importante realtà regionale: La Lampara di Trani, il Divinae Follie di Bisceglie e il Jubileebeach di Molfetta, ed altre piccole realtà, attraevano decine di migliaia di giovani, provenienti anche da fuori regione, sia nei fine settimana che nei prefestivi e festivi estivi, creando un indotto per ristoranti e bar».

A distanza di più di 20 anni «le cose sono completamente cambiate – spiega anche Pertuso – e sotto questo punto di vista il nord barese non è più attraente come una volta. Come abbiamo detto, lo scenario è cambiato completamente e i giovani preferiscono migrare in Salento o in altre località della vicina Spagna e Grecia. Ma ci sono quelli che rimangono, sono numerosi e frequentano bar e locali serali di intrattenimento: per questo è divenuto centrale nell’offerta turistica proporre cibo, cocktail e musica di qualità».

Invece «il ballo non è più centrale, ha perso valore. Per esempio, quest’anno abbiamo programmato poche serate da ballo - continua Pertuso dell’”Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo” -, ma con artisti importanti al Jubileebeach a Bisceglie sud e una rassegna di musica elettronica “When Shapes Take Form” del Vacuum. La vera novità è il Mediterranean Beach Bar del Golden Cliff sul lungomare di Bisceglie che, ha una vista fantastica affacciato completamente sul mare, aperto tutti i giorni con iniziative e musica differenti. Ha sempre il suo fascino il Toma La Luna, che quest’anno ha riaperto li vicino, ma solo per il mese di agosto. Continuano a lavorare molto bene i gestori del Vecchio e il Mare sul Porto a Trani e si è aperto sempre a Trani, un nuovo beach bar Versante Est sotto il Monastero di Colonna sapientemente gestito da Leo Santomauro».

«A Barletta sulla litoranea di Levante continuano a fare bene gli organizzatori del Paloma che anche di mercoledì riescono a coinvolgere tantissimi giovani. Per poter passare belle serate, godendosi dei interessanti concerti live, gli amanti della buona musica, non commerciale, frequentano l’Eremo a Molfetta, dove anche il vicino Bloom propone serate di qualità».

Dunque su tutto il litorale (ma non soltanto), i giovani (ma non soltanto) trovano nuove situazioni con cui fare gruppo per trascorrere le serate di questo torrido agosto.

Peccato che sia la Lampara che il Divinae Follie sono chiusi: «Ma c’è una grande iniziativa imprenditoriale che coinvolge i più bravi organizzatori di eventi del nord barese, che consiste nella prossima realizzazione di un grande contenitore culturale e musicale che potrebbe far tornare questo territorio attrattivo come una volta. Incrociamo le dita e lavoriamo sodo». Come nel nord barese sono capaci di fare.