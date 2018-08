Edilizia scolastica, pronti i finanziamenti

«Sono tre gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Trani che si sono aggiudicati degli interventi immediatamente finanziabili nel nuovo Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020».

A comunicarlo è il consigliere regionale di Trani, Mimmo Santorsola, dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, nonché dei relativi piani annuali.

I progetti finanziati riguardano tutti plessi del quarto circolo didattico Beltrani, vale a dire quello principale, di via Giorgio La Pira, e le scuole materne Fabiano e Montessori, rispettivamente in via Tolomeo e via Perrone Capano.

«Ad aprile - fa sapere l’ex assessore all’ambiente della giunta Emiliano -, in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso per l’acquisizione e selezione delle proposte progettuali per la formazione della graduatoria, avevamo organizzato, presso il plesso D’Annunzio, un incontro tra l’amministrazione comunale (presente l’assessore alla pubblica istruzione, Ciliento) e il governo regionale, con l’assessore Sebastiano Leo e il dirigente di riferimento. Sono soddisfatto - conclude Santorsola -, come rappresentante regionale ed in qualità di presidente della Commissione formazione e lavoro, del fatto che Trani porti a casa un importante risultato, al di là di sterili polemiche ed inutili critiche».

Alla Regione erano pervenute 651 istanze, tutte valutate dagli uffici competenti in appena un mese di tempo per arrivare, oggi, alla pubblicazione della graduatoria. «Un plauso va certamente alla Sezione istruzione e università, diretta dall’architetto Lamacchia - fa sapere a sua volta l’assessore Leo, per la celerità e qualità del lavoro svolto. Con il Piano triennale – conclude – abbiamo praticamente censito il fabbisogno strutturale della scuola pugliese, che finanzieremo secondo i criteri prestabiliti in ordine di graduatoria e secondo le risorse man mano disponibili».

Secondo il sindaco, Amedeo Bottaro, «Stanno giungendo notizie oltre modo positive circa l’esito delle candidature dei nostri progetti dedicati alle scuole a finanziamenti regionali e ministeriali per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento dell’impantistica. In queste ore stiamo attendendo gli atti ufficiali, ma i “segnali” che giungono da Roma e Bari sono decisamente positivi. Sarebbe una svolta epocale per l’edilizia scolastica cittadina».

Il primo cittadino conta di convocare una conferenza stampa, dopo ferragosto, per diffondere tutti i dati definitivi. A quanto si è appreso, i tre edifici scolastici finanziati con i fondi regionali godranno di 1.300.000 euro, ma in odore di finanziamento sarebbe anche la candidatura al bando ministeriale per l’efficientamento energetico, con circa intorno ai 2 milioni. E in ogni caso a Trani, tra finanziamenti certi e possibili, ballano almeno 5 milioni per un più che discreto numero di scuole.