Tenta di sfondare la porta di casa della ex con un'ascia: arrestato

Un 47enne rumeno, residente da anni a Canosa di Puglia, è stato arrestato per stalking e porto d'armi abusivo, dopo aver minacciato ripetutamente di morte l'ex compagna e il nuovo convivente di quest'ultima. Il culmine si è raggiunto ieri sera quando l'uomo, sotto effetto di alcol, si è presentato sotto casa dell'ex e ha tentato di sfondare la porta con un'ascia. La donna, che fino a quel momento nonostante i continui comportamenti violenti, non aveva mai denunciato l'uomo, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti arrestandolo, dopo che lui ha tentato invano di scappare, gettando via l'ascia e un coltello. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Trani, le armi sono state recuperate e sequestrate.