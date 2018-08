Operaio di Andria muore schiacciato fra due camion

Si tinge di sangue la prima domenica di agosto. Tragedia sul lavoro in un'azienda di Corato, che si occupa di logistica e ha sede nella periferica via Sant'Elia. Ieri mattina, un operaio di Andria ha perso la vita. Pietro Guglielmi, di 59 anni, è rimasto schiacciato tra due camion e presumibilmente è morto sul colpo. Inutile il tentativo di rianimarlo da parte del personale del 118 accorso subito sul luogo dell'incidente, dopo essere stato chiamato da altri operai dell'azienda. Sul posto anche i vigili del fuoco di Barletta, per estrarre il corpo ormai senza vita incastrato tra i due mezzi pesanti. Le indagini, invece, sono curate dagli agenti del commissariato di polizia di Corato con lo Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl.

Determinanti, in questo senso, possono risultare le telecamere interne all'azienda. I poliziotti stanno anche ascoltando altri operai dell'azienda. Dalle prime indicazione raccolte, pare che l'uomo stesse salendo sul proprio camion. Il mezzo, forse senza freno a mano inserito, ha cominciato a muoversi e l'uomo non è più riuscito a sistemarsi nella cabina di guida, rimanendo successivamente schiacciato dallo sportello che ha urtato contro l'altro camion, fermo e parcheggiato sul piazzale dell’azienda.