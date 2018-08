Ferrotramviaria: i passaggi a livello hanno sistemi avanzati di protezione

BARI - Tutti i passaggi a livello gestiti da Ferrotramviaria S.p.A. «sono attrezzati con sistemi avanzati di protezione».

Lo precisa in una nota l’azienda «a seguito - si legge nel comunicato - di continue e reiterate notizie tendenti a creare un clima di allarme in ordine alla pericolosità dei passaggi a livello presenti sulla linea Bari Barletta gestita da Ferrotramviaria S.p.A.».

Ferrotramviaria e la Regione Puglia - viene sottolineato - "hanno da tempo avviato un importante programma di soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria, che sono passati dagli 87 inizialmente presenti agli attuali 43. Sono attualmente in corso i lavori di soppressione di altri 10 passaggi a livello; altri 7 interventi di eliminazione sono già finanziati. Un ulteriore progetto per la eliminazione di altri 6 passaggi a livello ha da poco iniziato il preliminare iter approvativo presso i comuni interessati in vista del successivo inoltro alla Regione Puglia per la necessaria individuazione delle fonti di finanziamento».

«Tutti i passaggi a livello ancora esistenti - viene evidenziato - sono protetti da barriere comandate automaticamente dai treni, ai quali vengono fornite dall’ impianto stesso informazioni in ordine allo stato di 'apertò o 'chiusò». Le stesse informazioni «vengono fornite automaticamente al sistema SCMT che provvede a regolare la marcia del treno per arrestarlo in caso di malfunzionamento dell’impianto di passaggio a livello ove, ovviamente, la procedura di frenatura non sia stata attuata dal personale di bordo».

«E' di tutta evidenza - prosegue la nota - che i passaggi a livello sono un punto di interferenza strada-rotaia che rappresenta una criticità soprattutto per la indisciplina degli utenti stradali. Dal 1 gennaio 2018 al 31 luglio 2018 sulla rete gestita da Ferrotramviaria su 73 episodi che hanno comportato l’arresto di un treno in prossimità di un passaggio a livello e l’attesa delle squadre che consentissero il suo attraversamento in sicurezza, ben 50 (pari al 68,49%) sono stati generati da abbattimento delle barriere da parte di veicoli stradali o da veicoli intrappolati tra le barriere per non aver rispettato i segnali ottico-acustici di preavviso di chiusura.

Gli altri 23 episodi sono stati generati da guasti agli impianti (tasso di guasto medio nel periodo sul complesso degli impianti 4,73%) che non hanno comportato alcun rischio per cose e persone, date le protezioni in essere, e che sono stati prontamente riparati dalle squadre di manutenzione. Gli intrappolamenti di veicoli tra le barriere rappresentano gli episodi a più alto rischio. Non a caso sono stati finanziati dal Ministero dei Trasporti (con fondi CIPE) e prossimi ad essere installati, sistemi di controllo ottico dello stato di ingombro dei passaggi a livello a più alto momento di traffico stradale».

«I quasi 6000 passaggi a livello presenti sulle reti ferroviarie (Nazionale e Regionali) - si conclude - rappresentano un problema sul quale si sta incidendo con la graduale eliminazione e l’adozione di tecnologie sempre più sofisticate. Ma in ogni caso, non si potrà mai prescindere dalla educazione stradale».