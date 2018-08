Nuovi ausiliari del traffico per sanzionare i trasgressori

di LUCA DE CEGLIA

BISCEGLIE - Il primo atto monocratico (dopo le nomine degli assessori) emesso dal sindaco Angelantonio Angarano riguarda una delle priorità cittadine indicate in campagna elettorale, cioè il caos nella rete viaria urbana e la diffusa inosservanza delle norme del Codice della Strada. La soluzione al momento adottata (analoga a quella degli anni scorsi) è il conferimento a tredici unità delle funzioni di ausiliari del traffico per il controllo delle soste dei veicoli nei parcheggi pubblici a pagamento. La polizia locale opera con un numero insufficiente di agenti, per cui è stata acquisita l’istanza della “Ati AjMobilità srl - Consorzio Orienta” di Spoleto, in qualità di ditta aggiudicataria del servizio di gestione in concessione dei parcheggi pubblici a pagamento, di integrare il numero degli ausiliari del traffico attualmente in servizio.

A luglio tale personale ha frequentato uno specifico corso di formazione in materia di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada, conseguendo un giudizio di idoneità dal comando di polizia locale. “Si ritiene che sussistano i presupposti normativi previsti per il conferimento al suddetto personale delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree dei parcheggi pubblici a pagamento in concessione alla ditta “AjMobilità srl – Consorzio Orienta”, sostiene il sindaco Angarano nel provvedimento in questione.

Si devono osservare le seguenti linee operative: il servizio di prevenzione e accertamento effettuato dal personale “assunto” si svolgerà d’intesa e con il coordinamento del Comando di polizia locale sia nel centro urbano che sul lungomare; gli ausiliari devono utilizzare, per il rilevamento delle violazioni la modulistica concordata con la polizia in modello cartaceo ovvero in modalità digitale con l’utilizzo di palmari forniti dalla ditta concessionaria del servizio; i verbali di accertamento redatti devono essere trasmessi al Comando di polizia locale per dare corso alla successiva procedura sanzionatoria entro 48 ore dalla compilazione. Inoltre la AJ Mobilità srl fornirà agli ausiliari dipendenti un apposito tesserino di riconoscimento in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni del nuovo Codice della Strada e indumenti che ne identificano la loro funzione.