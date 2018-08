Talos Festival, a Ruvo arrivano Avitabile e Trilok Gurtu

Ventisei anni - con qualche pausa - e un’ambizione nemmeno tanto celata: poter entrare a far parte delle piccola galassia delle cosiddette «fondazioni partecipate» della Regione Puglia. Nell’attesa di un (meritato) riconoscimento che tarda ad arrivare, il Talos Festival di Ruvo di Puglia si gode l’ammissione al «bandone» triennale della Regione e capitalizza i complimenti del dirigente regionale di settore Aldo Patruno - «Il Talos ha saputo cogliere tutti gli indirizzi del bando regionale» - e soprattutto dell’assessore all’Industria culturale Loredana Capone che osserva come «il pregio e la preziosità del Talos festival sta proprio nella capacità di partire dalla tradizione delle bande per poi inoltrarsi nella sperimentazione musicale e incrociare anche la danza contemporanea», ma poi ne approfitta per annunciare la imminente di altri tre bandi dedicati alla valorizzazione dei beni degli enti ecclesiastici, agli attrattori culturali e ai laboratori di fruizione.

Il Talos è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dalla durata... epica nella sede della presidenza della regione, alla presenza dei principali attori della manifestazione. Il sindaco di Ruvo Pasquale Chieco - «Talos rappresenta i valori di una comunità - e l’assessore Monica Filograno che ha ricordato come il festival sia stato «ricollocato al centro di una nuova visione della città».

AI responsabili artistici, Pino e Livio Minafra e Giulio De Leo (che segue il filone della danza), il compito di illustrare il cartellone che anche quest’anno si avvale di una serie di partenariati, fra i quali quelli con il Conservatorio «Piccinni» e l’Ico della Città Metropolitana.

Partenza allora dal 1° al 5 settembre con la consueta anteprima dedicata alle orchestre e alle bande, che si incrocerà con le realizzazioni coreutiche della compagnia Menhir di Di Leo: quest’anno per la danza è prevista anche una prestigiosa masterclass con la danzatrice finlandese Sanna Myllylahti, per la quale sono giunte richieste di iscrizione addirittura da Berlino.

Da giovedì 6 a domenica 9 settembre la consueta tranche internazionale. Si parte il 6 con la presentazione del cd Campo Armonico con Livio Minafra e Michel Godard tra gli altri. In serata in Piazzetta Le Monache Enzo Avitabile e i Bottari di Portico. Venerdì 7 i greci Sakis Papadimitriou (pianoforte) e Georgia Sylleou (voce) presenteranno «Echi onirici dal Mar Egeo». Dalle 20.30 in Piazzetta Le Monache il percussionista indiano Trilok Gurtu e The Bulgarian Voices «Angelite».

Sabato 8 danza dal pomeriggio con Giardini Famigliari, produzione originale con la coreografia di Giulio De Leo e la partecipazione del trombettista Giuliano Di Cesare e poi In The Middle di Sanna Millylahti con la musica del contrabbassista Giorgio Vendola, impegnato anche nella presentazione del cd Sincretico con il fisarmonicista Vince Abbracciante, Nando Di Modugno (chitarra) e Alkemia Quartet. Dalle 20.30 in Piazzetta Le Monache, La notte della Banda con Pino Minafra & La Banda e tanti ospiti: Fratelli Mancuso, Nicola Pisani, Cesare Dell’Anna, Gino Semeraro, Giuseppe Oliveto, Emanuele Calvosa,Michele Di Puppo, Vittorino Curci e altri ancora. Domenica 9 in mattinata il convegno «La Banda: un Patrimonio da Salvare», mirato all’ottenimento di una legge ragionale. Al termine di un ricco pomeriggio, gran finale in Piazzetta Le Monache con il concerto dei Fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso con la partecipazione di Michel Godard e con il concerto «Ciclopica» della BandAdriatica dell’organettista e cantante Claudio Prima con ospiti.

Programma completo e info su abbonamenti e biglietti sul sito internet www.talosfestival.it.