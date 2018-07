Barletta, borseggiatori in azione al mercato: arrestati due extracomunitari

BARLETTA - Avevano raggiunto il mercato di Barletta per frugare tra le borse delle signore e magari rubare qualche bicicletta. È andata male a due borseggiatori extracomunitari sorpresi e arrestati dagli agenti del commissariato di polizia.

In manette sono finiti il 22enne gambiano Bubacarr Jallow, e il 35enne guineano Mohamed Bah, entrambi in Italia senza fissa dimora. I due si sono resi responsabili, in concorso tra loro, di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, con l’uso delle armi, nonché possesso di arnesi atti allo scasso.



IL FATTO - Durante uno specifico servizio antiborseggio effettuato presso il mercato rionale settimanale in zona Borgovilla, un commerciante ha subito avvertito gli agenti della sospetta presenza di due extracomunitari che si aggiravano con fare sospetto tra le bancarelle, tentando di sbirciare nelle borse delle signore, che affollavano il mercato. Sulla scorta delle descrizioni ricevute, i poliziotti hanno individuato i due extracomunitari, nei pressi di largo Padre Pio per poi procedere ad un controllo di polizia.



FUGA INUTILE - Immediatamente dopo il fermo, alle prime fasi dell’attività di controllo, Mohamed Bah, prima ha cominciato ad agitarsi e poi ha spinto energicamente uno dei due poliziotti che cadeva per terra. Ne è nata una colluttazione che ha permesso la fuga al guineano. Contestualmente, anche l’altro fermato, il 22enne gambiano, approfittando della circostanza, ha spinto l’altro poliziotto e, dopo averlo scaraventato contro il muro, ha tirato fuori dalla tasca un taglierino per guadagnarsi la fuga. Tentativo inutile, perché è stato subito disarmato e bloccato.

Poco dopo, anche il guineano è stato rintracciato e bloccato dal personale della polfer di Barletta, nei pressi della stazione ferroviaria. La perquisizione personale effettuata sui due arrestati, ha permesso di rinvenire e sequestrare il taglierino, utilizzato per minacciare gli agenti, e tronchesi atti allo scasso, utilizzate presumibilmente per rubare biciclette con cui rientrare nella loro attuale base operativa in provincia di Foggia. I due poliziotti, invece, se la sono cavata con qualche lieve ferita alle mani e alla spalla.



RICERCATO - Dopo le formalità di rito, è stato anche accertato, che il 35enne guineiano Mohamed Bah era ricercato per l’esecuzione di un provvedimento cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, relativo ad una rapina impropria di una bicicletta.