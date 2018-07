Andria, scoppia la rissa nel Parco: tre i feriti

ANDRIA - È sera, una parola tira l’altra. Quello che sembrava un diverbio piuttosto acceso prende una brutta piega e degenera in rissa.

Spuntano bastoni e catene. Neppure l’arrivo delle forze dell’ordine, nel parco Graziella Mansi, fra viale Ovidio e via vecchia Barletta, sembra in grado di riportare la calma. Alcuni giovani coinvolti nella mischia sono ospiti del Centro di Accoglienza «Buona speranza», che si trova nella vicina via Vecchia Barletta.

Al termine della selvaggia colluttazione, si notano rifiuti e macchie di sangue nei pressi delle aiuole. Tre i feriti. Uno di loro, trasportato in tutta fretta all’ospedale «Bonomo», pare aver riportato le ferite più serie.

Sul posto, gli investigatori cercano di capire le responsabilità di tanta violenza.