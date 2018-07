ANDRIA - Adesso arriva anche la diffida da parte dei revisori dei conti del Comune di Andria, sulla critica situazione finanziaria del Comune. Dopo la verifica degli ispettori del Ministero dell'Economia e Finanza, i revisori dei conti hanno scritto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti oltre che al Ministero dell'Interno.

«Si diffida il Comune ad assumere con immediatezza tutte le determinazioni necessarie a rimuovere tutte le criticità evidenziate sia dal collegio che dagli Ispettori del Mef. La situazione finanziaria, in particolare presenta pesanti criticità sostanziali soprattutto in termini di solidità e futura sostenibilità di bilancio. È necessario affrontare la più volte sollecitata problematica relativa al miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate tributarie extratributarie e patrimoniali». Questa la nota presentata il 3 luglio dal dottor Francesco Chiello, presidente del collegio dei revisori dei conti.

le critiche del centrosinistra «Non capiamo che altro si stia aspettando per fare una “operazione verità” sulla questione finanziaria del nostro Ente, così come l’hanno chiamata proprio alcuni esponenti della maggioranza». Così parte la nota sulla situazione finanziaria del Comune di Andria a firma dei gruppi consiliari Pd, Progetto Andria, Lista Emiliano e Lista Fortunato.

«Al di là di rimpalli di responsabilità, di prese di distanza (inutili) da parte di consiglieri e/o ex amministratori di centro-destra in queste ore, tutto tace - è scritto nel documento -. Non ha sortito alcun effetto la relazione del Mef, né la nostra richiesta di fare un consiglio comunale monotematico e nemmeno l’ultima nota proveniente dal collegio dei revisori dei conti. Una nuova diffida, pesante come pesa tutta l’intera vicenda. A pagare le spese di questo prepotente silenzio è l’intera nostra comunità. Perché il Sindaco si sottrae a un confronto e a darci le spiegazioni utili ad arrivare ai riequilibri di bilancio con maggiore consapevolezza? Anzi, poiché lui è stato assessore al Bilancio fino a qualche giorno fa, e a quanto pare di informazioni ne ha nascoste anche troppe, finanche alla sua stessa maggioranza che ora gli si sta rivoltando contro, pretendiamo un incontro ufficiale con il neo assessore al Bilancio che ad oggi non ha speso una parola a proposito».

«Forse doveva partire proprio da lui l’iniziativa di convocare tutti, maggioranza, opposizione e collegio dei revisori, per fare il punto della situazione in maniera chiara ed inequivocabile. Invece niente, nemmeno un sussulto. Come se tutto fosse a posto. E’ scandaloso questo modo di fare, non sapremmo come altro definirlo. Tanto più che la situazione appare drammatica non da oggi. Noi siamo sul tema dal lontano 2012. Chissà quante cose si sarebbero potute sistemare se la maggioranza, ostinata e arrogante, ci avesse un minimo dato ascolto. Ora siamo nuovamente costretti ad affidare alla stampa la nostra richiesta urgente di risposte. E a quei consiglieri di maggioranza che attaccano il Sindaco sulla stampa ma poi non sono consequenziali chiediamo: cosa vi costa sottoscrivere la nostra richiesta di consiglio comunale monotematico sulla relazione del Mef e sulla nota dei revisori? Cosa vi costa liberare la nostra città dall’incubo del dissesto? Il tempo è scaduto. Tutti a casa. Oppure dialoghiamo e proviamo a risolvere i problemi».