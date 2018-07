Parcheggiatori abusivi tra illegalità e minacce

BARLETTA - «Frequentando la litoranea di Levante e il centro storico di Barletta, è possibile constatare che molto spesso i cittadini si ritrovano a parcheggiare le loro autovetture in zone gestite da parcheggiatori abusivi. Tali zone, individuabili di fronte al lido “Brigantino” e nell’area adibita a luna park durante la festa patronale, fino allo scorso anno erano regolarmente gestite da parcheggiatori autorizzati che si attenevano al cartello comunale delle tariffe orarie e rilasciavano un regolare ticket». Così il nostro lettore Nicola Scelzi.

E poi: «Fin dall’inizio della stagione corrente, tali aree sono in preda a una serie di parcheggiatori abusivi che richiedono soldi agli utenti e nel caso di rifiuto gli stessi si trovano dinnanzi a situazioni spiacevoli che, spesso, sfociano nel danneggiamento delle autovetture. Inoltre, il posizionamento di parcheggiatori abusivi in queste aree non rende affatto tranquilli gli utenti, atteso che nella migliore delle ipotesi gli stessi parcheggiatori abusivi lasciano le aree incustodite non appena guadagnata una cifra da loro giudicata consistente».

Ma non è tutto. Infatti anche il parcheggio sul retro di palazzo di Città con tanto di strisce blu e parchimetro della Barsa vede all’opera parcheggiatori abusivi.

«Non è possibile che propri dietro palazzo di Città si debba tollerare una situazione del genere - scrive la signora Maria Piccolo -. Purtroppo pur essendoci il grattino da dover pagare si aggiunge la beffa dei parcheggiatori abusivi. In quel parcheggio regolarmente i vigili urbani posteggiano le loro auto di servizio. Vorrei chiedere a loro e al sindaco Cannito e a tutte le forze dell’Ordine di intervenire in maniera risolutiva». In ultimo ma non per ultimo anche in quello della stazione non mancano i parcheggiatori abusivi.