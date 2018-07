La Caritas inaugura a Barletta, domani, Casa Betania, l’alloggio per i padri separati in difficoltà economica. Otto unità abitative singole dove i padri separati potranno, per un massimo di 12 mesi, avere a disposizione un letto, una doccia, una lavanderia ma soprattutto assistenza medica, legale, psicologica e un luogo sicuro dove poter incontrare figli e familiari. Lo riferisce il Sir.

«I padri separati sono una nuova frontiera di disagio e verso la quale serve un nuovo modo di rapportarsi», spiega Lorenzo Chieppa, direttore della Caritas diocesana. Il problema che affligge molti separati è anche quello di non avere le risorse per erogare l’assegno di mantenimento, così, spiega il direttore Caritas: «Nella struttura c'è un ufficio per l’assistenza legale, dove confluiscono le maggiori richieste di assistenza dei padri separati».