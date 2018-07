Barletta, non gli dà l'elemosina e il mendicante gli morde il braccio

BARLETTA - Elemosinava denaro fuori da un oratorio ma, ritenendolo molesto, un ragazzo gli ha chiesto di allontanarsi, e per questa ragione un 26enne, di origine ghanese, lo ha colpito con l’asta metallica di uno spazzolone trovata lì vicino e lo ha morso a un braccio. Il 26enne, richiedente permesso di soggiorno, è stato arrestato per aggressione e il giovane è stato medicato. Per lui i sanitari hanno disposto cinque giorni di prognosi e prescritto una serie di analisi per le ferite riportate. E’ accaduto fuori dall’oratorio di Santa Lucia, nel centro della città di Barletta e poco distante dalla caserma dei carabinieri. I militari che sono passati di lì in quel momento sono intervenuti e hanno bloccato il 26enne, che ha tentato di colpire anche loro.