Picchia e morde la compagna a Barletta, arrestato marocchino

BARLETTA (BAT) - Nella sua abitazione a Barletta, avrebbe picchiato la compagna mordendola alle spalle e sui fianchi, e una volta bloccato dagli agenti di polizia attirati dalle urla della vittima che chiedeva aiuto sul balcone, avrebbe tentato di liberarsi sferrando calci e pungi contro i poliziotti, minacciandoli di morte. Per questo un cittadino marocchino pluripregiudicato di 41 anni, Abid Adil, residente a Barletta, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per resistenza, minacce gravi, oltraggio a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Abid, dopo un breve tentativo di fuga, è stato bloccato dagli agenti ai quali la donna, con il volto tumefatto e alcuni segni evidenti di morsi, ha detto di essere stata picchiata selvaggiamente dal compagno.

Mentre la donna riceveva le cure del personale sanitario del 118, Abid avrebbe tentato di liberarsi dagli agenti scalciando contro l’auto di servizio e urlando ai poliziotti: «Non appena vi avrò sotto le mani, vi farò vedere io cosa vi capiterà», e "Tanto anche voi avete delle famiglie».

Il 41enne è stato trasportato nel carcere di Trani.