Due gli arresti per droga, in due distinte operazioni dei Carabinieri a Barletta. La prima riguarda l’arresto di C.A. 31enne: nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 13 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 3 grammi, una “pietra “ di cocaina, non ancora confezionata, del peso di 7 grammi e materiale per il confezionamento. L’uomo è nel carcere di Trani.

La seconda operazione antidroga riguarda l’arresto di F.F. 43enne: anche in questo casa i carabinieri, nel corso di una perquisizione a casa, hanno trovato un barattolo di vetro contenente 22 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisa per la distribuzione, materiale per il confezionamento e la somma di euro 260 in banconote di diverso taglio, provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.