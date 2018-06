«Grotte Montenero-Dellisanti dubbi e perplessità sui lavori»

MINERVINO - Riflettori puntati sulle grotte Montenero Dellisanti. Esattamente a dodici anni dalla loro scoperta, sono oggi completamente dimenticate e abbandonate, mentre avrebbero potuto rappresentare una opportunità di sviluppo turistico e culturale.

Il sito è formato da sei grotte di particolare importanza geologica per la presenza di rilevanti forme carsiche epigee, visibili in parete e ipogee, con una profondità compresa tra i 27 e i 135 metri, che furono scoperte nel 2005 in contrada “Porcile” nel territorio di Minervino Murge dopo controlli effettuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Sulla vicenda è intervenuto, a più riprese, il presidente del circolo culturale Sandro Pertini di Minervino Murge, Peppino Stillavato.

“A qualche settimana di distanza dal mio intervento a proposito delle Grotte Montenero Dellisanti – afferma il presidente Stillavato - nel ribadire lo stato di abbandono del sito, pongo ora un altro interrogativo al Comune di Minervino Murge e alla Regione Puglia. Ho notato che il sito in questione, di recente, è stato sottoposto a lavori di modifica, consistenti nel livellamento del terreno antistante le grotte”.

E dunque: “Mi chiedo – prosegue il presidente Stillavato - se la effettuazione dei lavori è soggetta ad autorizzazione e in caso positivo se la stessa autorizzazione è stata rilasciata e quale istituzione lo ha fatto, mi chiedo infine a cosa siano finalizzati i lavori”.

Ancora: “Ricordo che il sito interessato dai lavori è soggetto a vincolo ambientale regionale di tutela e conservazione e che fu individuato anche come geosito, ossia un sito di rilevante importanza geologica tutelato dalla Legge Regionale n. 33 del 4 dicembre 2009.

Infine sottolineo che il territorio è sottoposto, anche, a vincoli SIC e ZPS IT9120007 – Murgia Alta (Siti di Importanza Comunitaria – Zone di Protezione Speciale).

E ancora: “Vale la pena ricordare che alcuni anni fa, presso la sala consiliare del Comune, si tenne un convegno organizzato dalla Pro Loco di Minervino finalizzato alla conoscenza del patrimonio ambientale a cui parteciparono, tra gli altri, il professor Dellisanti e il compianto dottor Barbera, Procuratore della Repubblica emerito presso il Tribunale di Trani”.

La conclusione del presidente Stillavato: “Dall’incontro emerse che tale scoperta, se adeguatamente valorizzata, avrebbe potuto rilanciare la nostra comunità, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista economico. Ritengo che la comunità minervinese meriti delle risposte”.