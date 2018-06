Il nuovo ospedale di Andria avrà 400 posti letto

ANDRIA - Conterà 400 posti letto, 18 sale operatorie, 14 sale diagnostiche, 30 ambulatori, oltre a otto sale per il parto e cinque per l’endoscopia e 25 posti per la dialisi. É quanto previsto nello studio di prefattibilità del nuovo ospedale di Andria, presentato alla Regione Puglia e al ministero della salute dalla Asl Bt. «Un documento corposo e analitico - lo definisce il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne - che pone basi solide per la realizzazione dell’opera».

«La consegna del documento al Ministero della Salute - si legge in una nota della Asl Bt - è condizione preliminare per la sottoscrizione con la Regione Puglia dell’Accordo di Programma e l'utilizzo dei fondi ex art.20 L.67/88». «Abbiamo immediatamente recepito la volontà del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di realizzazione del nuovo ospedale di Andria e abbiamo anticipato i tempi di presentazione del documento che doveva essere indicativamente consegnato entro il 31 luglio», precisa Delle Donne.

Il nuovo ospedale dovrebbe sorgere in contrada Macchia di Rosa, a ridosso della strada provinciale che collega Corato, Andria e Canosa di Puglia.