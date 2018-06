Domenica a Canosa giornata straordinaria di donazioni

CANOSA - Continuano, nell’ambito delle celebrazioni del 55° anniversario della fondazione dell’Avis di Canosa, le iniziative di sensibilizzazione della città sulla donazione del sangue e degli emoderivati. Domani, domenica 24 giugno, invece, in collaborazione con la Asl Bt, dalle 8 alle 11,30, presso l’Unità di raccolta fissa, sita al primo piano del locale ospedale si terrà, con il supporto all’equipe medica del Sit di Andria, guidata dal dott. Luciano Lorusso, una donazione straordinaria festiva, destinata a quanti non possono donare nei giorni feriali.

“E’ un’occasione da non perdere perché – ha detto Marta Capozza, presidente Avis Canosa- si tratta dell’ultima donazione straordinaria prima del periodo estivo, durante il quale la carenza di sangue si fa sempre più tangibile perché i donatori di sangue vanno in vacanza e purtroppo sono in aumento gli incidenti stradali e gli effetti negativi delle patologie ematiche. Donare nei mesi più caldi è un sacrificio notevole al quale i nostri donatori periodici si sottopongono con gioia consci della finalità nobile del loro gesto di solidarietà”.

Ha aggiunto: “Per ringraziare i donatori e per invogliare quanti volessero fare per la prima volta l’esperienza della donazione del sangue, l’Avis di Canosa regalerà a quanti doneranno domani una vaschetta di gelato offerta dal Bar Pasticceria Pellegrino. L’invito alla donazione si fa anche più pressante perché il Sit di Andria ci ha comunicato che per carenza di personale e alla erogazione delle ferie, dal 1° luglio al 31 agosto, l’Urf di Canosa rimarrà aperto solo il sabato mattina”. “Ci auguriamo –ha concluso- che questa decisione, speriamo temporanea, assunta dal Sit di Andria, non “diventi definitiva” a settembre. Nei prossimi giorni infatti, chiederemo formalmente al direttore generale della Asl Bt di essere ricevuti al fine di capire le reali intenzioni della Asl sul destino dell’Urf di Canosa”.