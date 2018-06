ANDRIA - Tre persone sono state arrestate, in due distinte operazioni, e 366 dosi di cocaina sono state sequestrate ad Andria, da agenti del locale commissariato di polizia. In manette sono finiti due coniugi 30enni, incensurati, Benedetto Parenza e Valeria Strippoli, e un 41enne, anch’egli incensurato, Giovanni D’Avanzo.

I coniugi, sottoposti a controllo mentre circolavano nel centro cittadino a bordo della loro auto, sono stati trovati in possesso di varie dosi di sostanza stupefacente. A casa della coppia poi gli agenti hanno trovato altra droga, in tutto circa 70 grammi di cocaina, suddivisa in 160 dosi pronte per lo spaccio. Il 41enne è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di cocaina mentre viaggiava a bordo della sua auto.