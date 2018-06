Da Trani a Carrara per pescare di frodo i ricci

MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA) - Presi e denunciati due pescatori di frodo a Marina di Massa con 1.000 esemplari di ricci di mare (Paracentrotus lividus) per circa 60 chili. L’intervento è dei militari della capitaneria di porto di Marina di Carrara. Sequestrato tutto il materiale utilizzato per la loro raccolta.

Le squadre della capitaneria già da mesi stavano conducendo indagini lungo il litorale e ora sono riuscite a cogliere sul fatto i pescatori di frodo proprio mentre portavano a riva una rete colma di ricci di mare, una specie sottoposta a particolare tutela in considerazione del suo elevato valore biologico.

I militari hanno contestato ai due pescatori originari di Trani, gli illeciti di pesca in tempi vietati (maggio e giugno sono infatti i mesi in cui la pesca non è consentita in quanto periodi di riproduzione) ed in zone vietate, entro i 300 metri dalla costa. L’attività si è conclusa con la reimmissione in mare dei ricci, che erano ancora vivi.