 Si parte con la Ztl, al via il censimento dei residenti

MARILENA PASTORE

ANDRIA- Da luglio potrebbe partire in via definitiva la Ztl nel centro storico, così come pianificata dall’amministrazione comunale Giorgino, e sarà attiva tutto l’anno.

Il condizionale è d’obbligo perché si stanno ultimando le procedure formali per l’avvio della zona a traffico limitato, inclusa anche l’autorizzazione ministeriale: il centro storico sarà inaccessibile per qualunque mezzo a motore. Ieri mattina conferenza stampa a palazzo di città: illustrati i dettagli dal sindaco di Andria, Nicola Giorgino, con l’assessore alla mobilità, Beppe Raimondi e dal Comandante della Polizia Locale, Riccardo Zingaro. Da oggi partono le procedure formali utili per transitare all’interno della Ztl: entro il 30 giugno 2018 occorrerà presentarsi agli uffici di Polizia Locale per la richiesta dei permessi utili al rilascio /rinnovo del permesso di transito o transito e sosta nella Ztl (per residenti e commercianti della zona), e di quello di comunicazione di transito o transito e sosta nella Ztl (permessi temporanei). Una procedura che servirà a censire tutti coloro che hanno titolo a richiedere il permesso di transito in auto o transito e sosta perché residenti e/o titolari di garage o posto auto privato, ovvero titolari di autorizzazione al commercio, albergo, etc.: una volta censita la targa del veicolo, i varchi elettronici non segnaleranno alcuna violazione.

La comunicazione di transito o transito e sosta è invece quella che, di volta in volta, effettuerà il titolare/gestore di attività segnalando alla Polizia Locale i dati del veicolo che ha avuto accesso alla Ztl, evitando anche in tal caso ogni violazione. La Ztl è istituita dalle ore 20 alle ore 6, all’interno dell’anello del centro storico che parte da Piazza Umberto I°, prosegue per via Attimonelli, via Pendio San Lorenzo, Porta Nuova, via Manthonè, via Orsini, piazza Ruggiero VII, via Jannuzzi, via De Gasperi e via Bovio. Cinque i varchi previsti: in piazza Umberto I, via Porta Castello, Porta Sant’Andrea, via Manthoné, Piazza Ruggiero Settimo. Potranno salire a sette con via Carafa e via Mura s. Francesco. Nei punti indicati saranno posizionate le telecamere, collegate col comando di polizia locale, che registreranno tutti gli ingressi: quelli legittimi e quelli in infrazione del regolamento a cui seguirà una multa da 80 euro.

«Con queste formalità procedurali necessarie e propedeutiche e da completare entro il 30 giugno – ha spiegato il sindaco Giorgino - facciamo un passo decisivo verso l’operatività della Ztl che è, per questa città, una vera e propria sfida alle nostre abitudini e al nostro modo di vivere ed abitare il centro storico. Assicuro tutti che il prevedibile disagio iniziale legato a permessi, autorizzazioni, nuove abitudini e comportamenti da correggere, verranno poi ampiamente premiati da un miglioramento fortissimo della qualità e vivibilità del centro storico». «Le attività procedurali avviate – aggiunge l’assessore Raimondi - sono assolutamente necessarie per avere il quadro esatto degli aventi diritto a transitare e sostare nella Ztl, il cui varo è stato preceduto da un lavoro, enorme, di contatto e confronto con le associazioni di categoria e gli abitanti del centro storico».

Il comandante Zingaro ha ricordato infine che tutte le procedure vanno effettuate presso il comando ed ha assicurato che sarà avviata nei prossimi giorni e settimane una campagna di informazione sulle novità della Ztl in tutte le parrocchie del centro storico.