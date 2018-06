A fuoco vivaio e le fiamme lambiscono appartamento

BARLETTA - Un incendio di vaste proporzioni è divampato all’interno di un vivaio alla periferia di Barletta e il vento ha causato il propagarsi delle fiamme al balcone di un appartamento di un condominio poco distante. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e il rogo sul balcone è stato spento. Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco, la polizia municipale, agenti del commissariato di polizia e carabinieri.

Non ci sono feriti, ma i residenti nella zona hanno dovuto chiudersi in casa per il fumo denso e nero che ha invaso la zona.

Piante e molti alberi, anche le tante palme che erano nel vivaio, sono in fiamme. Due auto parcheggiate nei pressi del vivaio sono state danneggiate dal rogo. Indagini sono in corso per capire cosa abbia dato origine alle fiamme.