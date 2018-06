Casa della Divina Provvidenza torna la protesta di piazza

LUCA DE CEGLIA

BISCEGLIE - Torna la protesta di piazza nell’ex Casa della Divina Provvidenza. Sale la tensione tra i sindacati e l’amministratore delegato di Universo Salute – Opera Don Uva.

Le segreterie aziendali dei sindacati Cgil (Pellegrini), Fials (Cosmai), Fsi/Usae (Musco), Ugl sanità (Iannoni) e Usb (Lamarca) preannunciano che domani mattina 8 giugno allestiranno un presidio ed effettueranno un volantinaggio per chiedere l’intervento della Regione Puglia in merito all’assistenza a rischio. Stato di agitazione in concomitanza con lo svolgimento di un importante convegno che prevede, tra gli illustri ospiti, l’intervento del presidente della Regione, Emiliano.

La situazione si è inasprita dopo che alla denuncia dei sindacati su gravi carenze di personale, decadimento dei servizi di ristorazione, vestiario e lavanolo ha replicato, smentendo quanto evidenziato, mediante la diffusione di un video messaggio l’amministratore delegato dott. Paolo Telesforo.

Secondo i sindacati “si tende a minimizzare, i lavoratori e gli ospiti purtroppo conoscono la verità, che è quella descritta nell’appello lanciato al presidente Emiliano a cui abbiamo chiesto di disporre ispezioni immediate finalizzate all’erogazione del servizio pubblico”.

In una nota i suddetti sindacati puntano l’indice contro l’appellativo “vandali” usato da Telesforo “con leggerezza”, nei loro confronti. “Queste segreterie al posto dei videomessaggi attendono insieme ai lavoratori ed all’utenza correttivi alle lamentate carenze e disfunzioni che ormai sono sotto gli occhi di tutti e che con qualche piccola differenza sono state evidenziate anche dalla Cisl/Fp e dalla Uil/Fpl.

E quindi da tutti i sindacati costituiti nella struttura sanitaria biscegliese ad eccezione di una sola sigla, evidentemente minoritaria – sostengono i sindacati - il dott. Paolo Telesforo per essere credibile deve rispondere con i fatti e non con i videomessaggi e ci risulta che invece di affrontare i tanti problemi, solamente per non essere smentito anche in ordine alle relazioni sindacali praticamente inesistenti, abbia fatto convocare nella mattinata di oggi (ieri, ndr) una riunione sindacale per discutere di tutt’altro”.