Gioco d’azzardo dati allarmanti in città

di Nico Aurora

TRANI - Se la tendenza dovesse confermarsi, la spesa complessiva media per il gioco dei cittadini di Trani, nel 2017, sarà stata pari alla metà dell’intero bilancio preventivo 2018 del Comune di Trani.

Allo stato, i dati ufficiali parlano di 60 milioni di euro nei primi sei mesi, destinati molto probabilmente a raddoppiarsi nel secondo semestre.

la statistica I numeri vengono da una statistica diffusa nei giorni scorsi dal «Sole 24 Ore», che ha raccolto i dati dell’Agenzia delle dogane e monopoli e le cifre relative al gioco in tutti i comuni d’Italia, provincia per provincia, nei primi sei mesi del 2017.

Nella Barletta-Andria-Trani il primato è proprio di Trani, unica città a sfondare la soglia psicologica dei 1000 euro spesi mediamente pro capite: la cifra esatta è 1062,16 euro, per un totale di 59.561.822,93 euro.

Le vincite sono state definite in 47.781.309,81 euro. Vi è, dunque, un gap di circa 12mila euro fra uscite ed entrate e, per quanto riguarda le cifre pro capite, a fronte dei mille euro spesi, ne sono entrati 852,08, molti dei quali, però, reinvestiti nel gioco.

le cifre dei comuni Bat Queste le restanti cifre degli altri comuni della Bat: Minervino Murge, 3.368.846,91 euro (376,60 pro capite); Trinitapoli 7.212.073,68 euro (490,12 euro); Margherita di Savoia 5.206.049,88 euro (493,14 euro); Barletta 60.560.345,86 (639,68 euro); Bisceglie 38.538.771,62 euro (695,77 pro capite); Andria 60.682.777,99 euro (604,83 euro); Canosa di Puglia 10.306.331,91 euro (342,51 euro); Spinazzola 3.521.238,97 (538,75 euro pro capite).

Manca, nella lista, San Ferdinando di Puglia.

A Trani, dove il problema del gioco è effettivamente avvertito come sempre più diffuso, vi è un centro di cura per ludopatici, denominato «Dedalo e Icaro», presso la cooperativa «Oasi 2».

regolamento comunale Inoltre l’assessore al ramo, Felice Di Lernia, sta da tempo lavorando ad un regolamento comunale che disponga alcune limitazioni fra quelle consentite dalla legge, poiché stiamo parlando di giochi comunque legalizzati.

Nel frattempo, sono stati anche realizzati concorsi scolastici per coniare loghi e slogan delle campagne educative e preventive da realizzare a cura del Comune.

giocatori incalliti Il dato più significativo che sembra emergere da questi numeri è che, probabilmente i giocatori incalliti spendono molto più dei mille euro indicati come somma pro capite media.

In realtà, c’è da tenere conto del fatto che sono numerosi anche i cittadini che non giocano, e pertanto un dato così alto lascia ipotizzare che la sfera dei giocatori riguardi soggetti sempre più incalliti e probabilmente, in molti casi, anche gioco dipendenti.

«turismo ludopatico» Peraltro, da un po’ di tempo a questa parte, si assiste anche al non meno significativo fenomeno del «turismo ludopatico»: infatti, nelle sale scommesse e tabaccherie è sempre più frequente incontrare cittadini di altri comuni, che scelgono di spostarsi in altre località per non essere visti dai loro conoscenti. Tra dipendenza e vergogna, la ludopatia assume risvolti sempre più inquietanti.