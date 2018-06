TRANI - Dal 1 giugno acquario e voliera della villa comunale sono chiusi. Al loro interno ci sono tuttora i pesci, nelle sedici vasche di proprietà del Comune, e gli uccelli, nella gabbia altresì pubblica. Ma tutti gli animali, a loro volta, sono nella disponibilità di Vittorio Somma, titolare de «Le favole di Esopo», l’attività commerciale alla quale il commissario straordinario uscente, Maria Rita Iaculli, aveva affidato la concessione biennale delle due strutture fino al 28 febbraio 2017.

Da allora, Somma ha continuato a portare avanti le due attrazioni a proprie spese, ma anche sotto la propria responsabilità, finendo però per rimetterci al punto che, dopo avere rappresentato per iscritto tale disagio all’amministrazione comunale, ieri ha chiuso i battenti. Il Comune non ha ancora emanato il nuovo bando, né tanto meno approvato proroghe tecniche, eppure almeno cinquecento persone al giorno passano di lì e si soffermano ad ammirare gli animali. E lo fanno soprattutto i bambini, da ieri all’asciutto e, come minimo, dispiaciuti.

[nico aurora]