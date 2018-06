Questione «dehors» le idee e le proposte della Confesercenti

LUCA DE CEGLIA

BISCEGLIE Sulla questione dei dehors (spazio all’aperto fornito di tavolini, caratteristico di bar e di ristoranti), considerato il caso di via La Spiaggia, la Confesercenti provinciale Bat offre al Comune di Bisceglie la propria collaborazione. A tal fine l’organizzazione sindacale chiede un incontro al vice sindaco Fata, avendo partecipato all’audizione in IV Commissione consiliare della Regione Puglia, presieduta dal dott. Donato Pentassuglia, sulle molteplici problematiche legate alle installazioni di dehors chiusi, semichiusi, aperti.

“Con i Comuni di Trani, Canosa, Barletta ed Andria si sono già svolti incontri per una concertazione sui regolamenti dehors – dice il direttore provinciale della Confesercenti, Mario Landriscina – per cui chiediamo anche al Comune di Bisceglie di illustrare lo stato dell’arte della nostra attività sindacale in Regione, avendo chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico regionale tematico sulle molteplici sfaccettature burocratiche (Capitanerie di Porto, dogane, Asl, Soprintendenza) derivanti dall’installazione di strutture dehors, poiché la stagione estiva è alle porte e bisogna dare soluzioni tempestive agli imprenditori, scevre da rimpalli burocratici”.

A Bisceglie intanto, su richiesta della locale Confcommercio, è stata emessa un’ordinanza che dà una marcia in più agli operatori del settore rispetto agli iter procedurali per il nulla osta della Sovraintendenza e per le relative istanze che sono da tempo pendenti presso gli uffici comunali preposti.

In pratica si procede ma se perviene un parere non favorevole, lo stesso dovrà essere immediatamente comunicato al titolare dell’autorizzazione contestualmente all’ordine di immediata rimozione di tutti gli arredi e installazioni posizionati sull’area occupata. Si è così dato il via libera col rilascio temporaneo di autorizzazioni per l’occupazione di suolo innanzi a locali di pubblici esercizi ed attività commerciali in via La Spiaggia, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni previste dai vigenti regolamenti comunali di polizia urbana e dei dehors. Si specifica che “dette autorizzazioni, da rilasciarsi in via temporanea, avranno validità sino alla data del 30 giugno 2018 e potranno essere eventualmente prorogate sino all’intervenuto parere espresso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali”.