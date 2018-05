E dopo sei mesi si celebra «la festa della transenna»

Trani - «Abbiamo saldato quella grata diverse volte, ma senza ottenere i risultati sperati. Tutti i tecnici interpellati ci hanno evidenziato che quelle grate sono troppo piccole e, peraltro, non carrabili. Per risolvere il problema va fatto uno sbancamento e si devono sostituire le grate con un modello più grande e carrabile». Così il sindaco, Amedeo Bottaro, rispondendo alla tanto simpatica, quanto provocatoria iniziativa di alcuni residenti della zona di Pozzo piano, che hanno decorato con palloncini e cartelli un triangolo di transenne che, da sei mesi, cinge una caditoia non sicura in via Borsellino.

Provvisorietà sulla precarietà. Ed è proprio questo il tema del testo del cartello in cui le transenne, parlando in prima persona, invitano l’amministrazione comunale a non licenziarle perché stanno continuando a svolgere un lavoro provvisorio, precario, ma in questo momento insostituibile. Quelle transenne, come quelle dall’altra parte della città in via Giorgio Castriota Scandebeg e via Papa Giovanni XXIII, ormai fanno parte a tutti gli effetti dell’arredo urbano e per questo motivo, a maggior ragione, la decorazione festosa sembra giustificare e rafforzare la provocazione. «Ma noi stiamo programmando l’ennesima spesa per riparare quelle grate - fa sapere Bottaro -, che va ad aggiungersi alle tante altre per la risistemazione delle nostre strade e marciapiedi, i cui mali non sono nati certo in questi tre anni di nostra amministrazione. A cominciare, proprio, dalle grate di quelle caditoie».[n.aur.]