Il lavoro a Trani è una botta di fortuna da ottenere con un sorteggio

TRANI - Lo chalet della villa comunale, luogo solitamente di mostre artistiche e nozze civili, questa volta sarà quello di un pubblico sorteggio. Ad attenderlo, ben 466 persone per appena 16 posti disponibili: sono a quelli a tempo determinato che Amiu affiderà il lavoro, fino a fine anno, per lo svolgimento dei suoi principali servizi.

L’appuntamento è per lunedì prossimo, 28 maggio, e consisterà in un doppio sorteggio: alle 8, nella prima urna, ci saranno 294 nomi, da cui estrarne 8; alle 11.30 nuova tornata con 172 bigliettini ed altri 8 nomi da estrarre. I candidati, in tutto, sono 466, tutti regolarmente ammessi al sorteggio senza alcuna esclusione durante la fase intercorsa fra la scadenza delle domande, avvenuta lo scorso 30 aprile, ed oggi. Il sorteggio prevede l’estrazione, anche, di 20 riserve per subentrare, a scorrimento, ad eventuali rinunciatari o esclusi.

Nel dettaglio, la partecipata comunale ricerca addetti nella misura di otto (per il secondo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro), full time, per 38 ore settimanali, ed altri otto (per il primo livello) per 24 ore settimanali. Per tutti è previsto un contratto a tempo determinato per adibirli al servizio di spazzamento, raccolta e altri servizi di igiene urbana rientranti nel contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Trani. Le sedici unità lavorative saranno individuate mediante due distinte selezioni. Le prime otto con la prima selezione, di cui quattro di primo ed altrettante di secondo livello, saranno sorteggiate dall’elenco formato fra tutti coloro che avranno dichiarato di possedere simultaneamente, pena esclusione, i seguenti requisiti: essere iscritto, come disoccupato, presso il Centro territoriale provinciale del lavoro di Trani da almeno dodici mesi; essere residente/domiciliato a Trani; possedere l’idoneità fisica alla mansione specifica, la patente di guida di categoria B, o superiore, il titolo di studio di licenza elementare.

Con la seconda selezione, che avverrà da un altro elenco separato rispetto al primo, saranno individuati ulteriori otto soggetti, anche in questo caso quattro per ciascun livello tra coloro che, oltre i requisiti precedenti dimostreranno: di avere a carico figli minorenni, o in età scolare fino a 26 anni; possedere un reddito Isee, non superiore a 5000 euro, rilasciato nel 2018 ed in corso di validità.