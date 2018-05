A Barletta gettano bici sulle auto dal sottovia, tragedia sfiorata l’altra sera

BARLETTA - Poteva essere una tragedia. Di quelle alle quali è impossibile dare una spiegazione. Del resto è impossibile capire per quale motivo si possa decidere di far volare per almeno tre volte una bicicletta dal nuovo sottovia che collega via Einaudi e via Papa Giovanni e dedicato a Sandro Pertini. Tutto questo mentre circolavano le auto.

A compiere questo gesto insano cinque ragazzi l’altro ieri sera intorno alle 22. I fotogrammi che vedete sono tratti dal filmano postato dal profilo facebook di «Barlett E AVEST» che in poche ore ha ottenuto oltre 40mila visualizzazioni e una seria infinita di condivisioni.

A ben vedere il filmato si osserva chiaramente chiaramente come i ragazzi buttano la bicicletta verso le auto. È chiaro che questo episodio pone una seria di interrogativi in merito alla sicurezza della zona. È stato predisposto un sistema di videosorveglianza della zona? Le forze dell’Ordine come intendono trattare l’argomento?

Dobbiamo aspettare che si verifichi una tragedia? Interrogativi che giriamo a chi di competenza. E era in diretta.

Intanto su Facebook molto particolari i commenti della vicenda. Scrive Carmela Napoletano: «Purtroppo i ragazzini di oggi non sanno divertirsi».

Le fa eco Patrizia Dicuonzo: « Denunciate vi prego. Barletta è piena di questi ragazzini che si sentono arrivati. Carcere minorile altrimenti qui la delinquenza farà da padrona. E non accusate sempre i genitori c'è solo da dire fortuna chi ha i figli bravi e basta, perché ai tempi di oggi non è facile essere genitore».

Precisa Melita Manna: «Ragazzi a cui va insegnato tutto. Bisogna ripartire dalle regole principali anziché giudicare e sentenziare. Pensate che tutti noi da ragazzini qualche cretinata l'abbiamo commessa. Detto ciò bisognerebbe coinvolgerli in cose sane e belle della vita».