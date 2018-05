Andria sprofonda pavimento nel centro storico per le forti piogge

ANDRIA - Una voragine, dal diametro di circa tre metri e quasi due di profondità, si è aperta in una piazza del centro storico di Andria, largo Grotte, dove la pavimentazione è sprofondata attorno alle 13, a ridosso degli uffici distaccati delle attività produttive del Comune.

Sul posto sono giunti tecnici comunali e operai della Multiservice, oltre ad agenti della polizia municipale che hanno messo in sicurezza la zona, mentre i dipendenti comunali sono strati fatti uscire dagli uffici per precauzione.

Le abbondanti piogge e la morfologia di quella zona di città, denominata largo Grotte proprio per la presenza di cavità sotterranee, potrebbero avere contribuito al cedimento di quella porzione di pavimentazione. Sono al lavoro i tecnici che stanno compiendo rilievi per comprendere la causa esatta del cedimento e se vi siano ulteriori pericoli nel resto della piazza.