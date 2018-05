Un 34enne romeno, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a Barletta per rapina e tentata estorsione per aver aggredito con calci e pugni una sua connazionale che, poco prima, aveva investito con una bici e picchiato, strappandole dalle mani il cellulare. Per la restituzione del telefono l’uomo pretendeva 250 euro. L’aggressore è stato subito bloccato ed arrestato dai militari. Il cellulare è stato restituito alla donna.