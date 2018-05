Tre persone sono state arrestate dai carabinieri in tre distinte operazioni antidroga che hanno portato al sequestro di sostanza stupefacente, in particolar modo cocaina.

Nel primo caso è finito in manette un 40enne, L. R., incensurato bloccato all’interno di un bar con annessa sala giochi, trovato in possesso di nove cipolline di cocaina e la somma di 60 euro provento. Il 40enne veniva posto agli arresti domiciliari.

In una seconda operazione i Carabinieri, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato G.L. 30enne, trovato in possesso di sette involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, e la somma di 100 euro provento dell’attività di spaccio. Infine, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione di un sorvegliato speciale - effettuata con l’ausilio di unità cinofila antidroga dei Carabinieri di Modugno (BA) - è finito in manette il 37enne A.R. 37enne. In un ripostiglio ubicato nel seminterrato dell’abitazione il fiuto del cane antidroga Fighter ha permesso di rinvenire un involucro in plastica contente 23 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché tutto il materiale per il confezionamento tra cui anche bilancini di precisione; l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Trani.