TRANI - Qualche problema burocratico di troppo e, probabilmente, mancanza di comunicazione, prima ancora che di informazione. Ma è bastato chiarirsi, mostrare le carte ed il problema si è risolto in un batter di ciglia, dal punto di vista pratico davvero poche ore. Ne sono felici soprattutto i bambini, che hanno ripreso a frequentare la scuola materna San Paolo del primo circolo didattico De Amicis, uno dei quali a pieno titolo e l’altro prossimo ad esserlo. Infatti, ieri mattina, il dirigente, Paola Valeria Gasbarro, ha revocato con effetto immediato la sospensione della frequenza scuola di uno dei due bambini che non erano in regola con gli obblighi vaccinali