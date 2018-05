Persona investita da treno, circolazione ferroviaria interrotta

BARLETTA - Una persona, non ancora identificata, è stata investita, per cause in corso di accertamento, dal treno Freccia bianca 8830 Lecce - Milano sulla linea ferroviaria Bari-Foggia. La circolazione dei treni sulla linea è stata al momento interrotta.

L’investimento è avvenuto alle 16.10 nel tratto fra Barletta e Trinitapoli, in una zona distante dalle stazioni ferroviarie. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria.