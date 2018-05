Impianti sportivi cambia la gestione

LUCA DE CEGLIA

BISCEGLIE - La gestione degli impianti sportivi comunali sarà affidata a terzi, in quanto la carenza di personale e l’indisponibilità, soprattutto, di risorse finanziarie, non consentono la gestione diretta di tali strutture con pregiudizio per la regolare tenuta e conservazione delle stesse.

Questo, con determinati criteri di affidamento, è l’indirizzo politico amministrativo deliberato sul finire del mandato dall’amministrazione comunale a Bisceglie. Ad agosto scorso fu adottato dal Consiglio comunale un atto preliminare e propedeutico, ovvero il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e delle strutture di proprietà del Comune di Bisceglie, in cui si stabilì inoltre che la giunta deve individuare la suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune e il Concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune).

Ma già nel 2006 con la legge regionale n. 33 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” fu introdotta la Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici, che all’art. 19 recita: la gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l’aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti. Gli impianti sportivi di proprietà comunale in “ballo” sono: stadio e pista “Gustavo Ventura”; campo sportivo “Francesco Di Liddo”; palazzetto dello sport “Paladolmen”; tensostruttura Palacosmai; campetto e pista pattinaggio (inagibile) nel rione “Salnitro”; campetti impianti in via Ugo La Malfa; palestre scolastiche. Invece altro percorso si è seguito per la piscina comunale, attualmente in carico a terzi.

Ai fini della gestione indiretta gli impianti sportivi si suddividono in quelli aventi o no rilevanza economica. Gli impianti sportivi suddetti sono stati considerati senza rilevanza economica, in quanto la gestione comunale non è in grado di sostenersi economicamente in modo autonomo, poiché non è infatti facilmente individuabile un margine di profitto sulla base di un’analisi dei seguenti fattori: tipologia impianto sportivo e attività praticabili con particolare riguardo all’attività sportiva scolastica; bacino e numerosità di utenza attesa; dimensione dell’impianto; costi del personale necessario alla sua gestione; tariffe da praticare all’utenza e ambito di esenzione (stabilite dal Comune tenendo conto della valenza sociale dell’impianto stesso); modalità di gestione (con particolare riguardo alla rilevante normativa in materia di sicurezza e manutenzione impianti tecnologici); assenza di possibilità di attività di auto-finanziamento in modo rilevante. Si procederà all’affidamento della gestione degli impianti suddetti a: Federazioni, Associazioni, Società Sportive, Enti di promozione sportiva, affiliati al Coni, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, mediante gare ad evidenza pubblica.

Infine l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione a criteri tecnico – qualitativi e all’offerta economica, tra coloro che hanno aderito alla manifestazione di interesse. Nel caso di due o più concorrenti si procederà con adeguata procedura di gara pubblica. Il costo delle utenze (energia elettrica, acqua, metano, ecc.) è a carico dell’aggiudicataria.