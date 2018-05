Trani, tassa rifiuti invariata: pronti avvisi pagamento Tari

TRANI - La prima rata della Tari, la tassa rifiuti che quest’anno non farà registrare aumenti rispetto all’esercizio 2017, si pagherà entro il prossimo 31 maggio. La seconda entro il 2 luglio, la terza entro il 31 agosto, l’ultima entro il 31 ottobre. Lo ha deliberato la giunta comunale, stabilendo che Palazzo di città riscuoterà il tributo mediante invio ai contribuenti degli avvisi bonari di pagamento, contenenti la quantificazione della tassa dovuta, relativamente agli immobili occupati utilizzati, completi di modello di pagamento F24 precompilati e con possibilità di pagamento in quattro rate, così come stabilite.

Gli avvisi di pagamento saranno inviati sulla base di una lista di carico elaborata d’ufficio, sulla base delle dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento emessi, approvata dal funzionario responsabile del tributo in conformità alle tariffe deliberate dal consiglio comunale per il 2018, con la deliberazione dello scorso 27 marzo.

L’esecutivo ha approvato il provvedimento dando atto del fatto che la Tari fa parte del ventaglio dello Iuc, l’Imposta unica comunale composta anche dall’Imu, relativa alla componente patrimoniale, ed alla Tasi, che è il tributo destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

La Tari, a sua volta, opera in sostituzione della vecchia tassa sullo smaltimento rifiuti solidi urbani, nonché del tributo comunale sui rifiuti e servizi, ed assume natura tributaria dovendo garantire l’intera copertura dei costi del servizio di igiene urbana.

Nella precedente impostazione, le rate erano state fissate entro il 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre, ma poi il consiglio comunale aveva stabilito di prorogare il termine di presentazione delle richieste di agevolazione entro il 30 aprile: di conseguenza, si è ufficializzato il nuovo, e definitivo, calendario delle date.

Nel frattempo il dirigente dell’Area finanziaria, Michelangelo Nigro, ha affidato il servizio di supporto per il la Tari 2018, con l’elaborazione del ruolo, l’emissione del ruolo suppletivo per gli anni dal 2013 al 2017 e le attività di back office nell’evasione delle istanze dei contribuenti, alla Mvm technology, di Apricena, che ha offerto 35.000 euro, oltre Iva, con un ribasso del 2,777 per cento sull’importo a base di gara, pari a 36.000 euro, oltre Iva al 22 per cento.

L’affidamento è avvenuto tramite procedura negoziata, con richiesta d’offerta senza previa pubblicazione di un bando di gara, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. Infatti, si tratta di servizi con caratteristiche standardizzate, dell’importo inferiore a 40.000 euro. L’indagine, che ha coinvolto cinque operatori economici, individuati a seguito di ricerca sulla piattaforma del Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, ha individuato nella società foggiana, che già ha svolto analoghi servizi per il Comune, il soggetto affidatario dell’incarico.