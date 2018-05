A Barletta l'omaggio a Rosaria Cannito vittima dei nazisti a 11 anni

BARLETTA - Omaggio alla piccola Rosaria Cannito, strappata all’età di 11 anni ai suoi sogni di bambina dagli orrori dell’occupazione nazista il 12 settembre 1943. Il Rotary Club Barletta, presieduto da Nardo Storelli, con l’importante supporto delle Associazioni Anmig e Ancr, sezioni di Barletta, ha messo in pratica ancora un service, collocando una targa in via Miale da Troia a memoria della bimba vittima della crudeltà nazista. Presenti alla cerimonia, il presidente di Anmig e Ancr, Ruggiero Graziano, la senatrice Assuntela Messina, il comandante Mascolo, l’ex assessore Patrizia Mele, il prof. Roberto Tarantino, don Mauro Dibenedetto.

Ma il vero protagonista della vicenda è stato il fratello della piccola Rosaria, Pasquale Cannito, sopravvissuto alla tragica giornata del 12 settembre del 1943 e all'epoca sedicenne. Sentire dalla sua viva voce la commovente testimonianza dell’accaduto è stata un’emozione fortissima per tutti i presenti. A integrazione dell’iniziativa le toccanti immagini fotografiche della mostra “Quel settembre del 1943, curata da Costantino Sardaro, presidente del gruppo Facebook «Barletta Fotografica».