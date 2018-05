Barletta, finalmente apre il sottopasso Einaudi

BARLETTA - «È possibile lanciare un messaggio di fiducia nello sviluppo della città il Primo Maggio, Festa del Lavoro, con la presentazione della nuova opera pubblica per il superamento di un altro passaggio a livello lungo il tracciato ferroviario che attraversa Barletta». Così il sindaco Pasquale Cascella. E poi: «La consegna dei lavori propedeutici all’apertura del sottovia carrabile e pedonale tra via Einaudi e via Giovanni XXIII, in vista della soppressione del passaggio a livello di via Milano, si tiene stamattina, alle 10.30, in un momento di condivisione con i residenti del quartiere nell’auditorium della Parrocchia San Nicola (in via Canne)».

A conclusione dell’incontro sarà dedicata a Sandro Pertini la nuova strada di collegamento tra l’infrastruttura e il sistema viario di tre diversi quartieri cittadini, riunificando aree popolose della città divise dalla linea ferroviaria in una più moderna dimensione urbana.

«Apprendo con grande piacere che è arrivato un momento atteso ormai da tempo da tutta la cittadinanza: l'apertura del sottovia Einaudi. Un risultato storico per la città, ottenuto finalmente dopo mille vicissitudini anche grazie al mio impegno da presidente della commissione lavori pubblici».

Commenta così il candidato sindaco di Barletta per la Lega Flavio Basile la notizia dell'apertura del sottovia Einaudi prevista stamattina ed arrivata dopo una lunga serie di vicissitudini nel corso degli ultimi 5 anni: «Innumerevoli interrogazioni consiliari, riunioni monotematiche della commissione come quella dell'ottobre 2015 decisiva per sbloccare una situazione che vedeva il cantiere bloccato ormai da mesi a causa di problematiche relative ai sottoservizi e tanto tanto impegno ho profuso insieme agli amici e colleghi della commissione per arrivare al raggiungimento di questo risultato. Ora, finalmente, dopo che la situazione sembrava essersi nuovamente bloccata si arriva alla realizzazione di un obiettivo imprescindibile per la città, un primo passo verso la soppressione di tutti i passaggi a livello».